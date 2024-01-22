Жителя Бурятии надолго отправили в колонию за изнасилование в Петрозаводске

В карельской столице ранее судимого мужчину признали виновным в изнасиловании.

Петрозаводский горсуд признал виновным в изнасиловании 36-летнего мужчину.



Следствие и суд установили, что в январе 2023 года ранее судимый гражданин принимал у себя в квартире знакомую девушку.



Он напал на нее и изнасиловал, угрожая убить. Установлено, что злоумышленник приехал в Карелию на заработки из Бурятии.



Приговор - шесть лет колонии особого режима, рассказали в республиканском Следкоме.