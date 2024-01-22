Жителя Бурятии надолго отправили в колонию за изнасилование в Петрозаводске

В карельской столице ранее судимого мужчину признали виновным в изнасиловании.
Петрозаводский горсуд признал виновным в изнасиловании 36-летнего мужчину.
Следствие и суд установили, что в январе 2023 года ранее судимый гражданин принимал у себя в квартире знакомую девушку.
Он напал на нее и изнасиловал, угрожая убить. Установлено, что злоумышленник приехал в Карелию на заработки из Бурятии.
Приговор - шесть лет колонии особого режима, рассказали в республиканском Следкоме.
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