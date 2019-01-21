Жителя Карелии арестовали в Костроме за наркотики

Костромские полицейские пресекли противоправную деятельность наркодилера из Карелии.

Информацию о незаконной деятельности 57-летнего уроженца Карелия сотрудники отдела по противодействию наркотикам получили в рамках оперативных мероприятий. Мужчину задержали и допросили.

Как выяснилось, в республике он уже был ранее судим за потребление, хранение и распространение наркотиков. После отбывания наказания он находился под надзором, но имел возможность путешествовать по стране. В Костромскую область злоумышленник приехал в надежде, что сможет безнаказанно здесь заниматься привычным "бизнесом".

Через сеть закладок он получал оптовые партии наркотических веществ, затем фасовал их на более мелкие дозы и распространял среди клиентов, как бесконтактным способом, так и при личных встречах.

В результате обыска на съемной квартире подозреваемого стражи порядка обнаружили более 143 граммов наркотического вещества "соль", а также 84 гр. мефедрона и 1 гр. спайсов. Еще порядка 15 граммов зелья полицейские изъяли из оборудованных тайников на территории областного центра, Буя и Нерехты.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей, возбуждены уголовные дела.