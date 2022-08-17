Жителя Карелии арестовали за смертельную драку в поселке Матросы

В Карелии закончено расследование уголовного дела о драке со смертельным исходом, сообщили в Следкоме республики.

Следователи Олонецкого межрайонного отдела Следкома Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Пряжинского района.

По версии следствия, в июне 2022 года в поселке Матросы обвиняемый в пьяном состоянии избил своего знакомого, мужчину 1981 года рождения. Через некоторое время тот скончался от полученных травм.

Обвиняемый, ранее уже судимый за имущественные преступления, был взят под стражу. В настоящее время уголовное дело передано в суд, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.