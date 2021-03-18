Жителя Карелии без прав остановили на дороге в Карелии и попросили освободить водительское место

Водителя без прав оштрафовали в Сортавале, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 19 марта, в Сортавале инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Mercedes 32-летнего водителя, который управлял автомобилем, не имея права управления транспортными средствами.

Автомобиль передан водителю, который имеет водительское удостоверение и внесён в полис ОСАГО. Водителя-нарушителя ожидает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления транспортом, не имея специального права управления транспортными средствами.

ГИБДД напоминает, что с начала года в Карелии 427 водителей отстранено от управления транспортными средствами за езду без прав.