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Жителя Карелии без прав остановили на дороге в Карелии и попросили освободить водительское место

Новости. Происшествия
16:01, 19 Марта 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Водителя без прав оштрафовали в Сортавале, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 19 марта, в Сортавале инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем Mercedes 32-летнего водителя, который управлял автомобилем, не имея права управления транспортными средствами.

Автомобиль передан водителю, который имеет водительское удостоверение и внесён в полис ОСАГО. Водителя-нарушителя ожидает штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Госавтоинспекция Карелии призывает строго соблюдать правила дорожного движения и не допускать управления транспортом, не имея специального права управления транспортными средствами.

ГИБДД напоминает, что с начала года в Карелии 427 водителей отстранено от управления транспортными средствами за езду без прав.

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