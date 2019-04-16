Жителя Карелии будут судить за повторную езду в пьяном виде

Административное наказание не стало уроком пьяному водителю, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Пудожского района направил в суд с утвержденным обвинительным постановлением уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Пудожа.

Как установлено дознанием, обвиняемый в 2018 году был привлечен судом к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 6 месяцев.

Однако в марте 2019 года после распития спиртного он решил прокатиться на принадлежащей ему иномарке по городу, но почти сразу же был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Минимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права заниматься управлением транспортным средством на срок до трех лет.