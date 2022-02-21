Жителя Карелии, из-за денег избившего обувной щеткой 82-летнюю бабушку, ждет суд

В Сегежском районе будут судит мужчину, который в пьяном угаре избил пожилую соседку, требуя от нее денег, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, 30-летний житель Сегежи в декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно прошел в квартиру своей 82-летней соседки и потребовал дать ему 500 рублей. Получив отказ, злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные удары деревянной обувной щеткой, а также, угрожая убийством, продолжил требовать передачи денег, удерживая ее и приставляя к щеке гвоздь.
Несмотря на избиение и угрозу убийством, женщина отказалась выполнять требования злоумышленника о передаче денег.
Не найдя денег, обвиняемый покинул квартиру.
В результате избиения на голове и теле пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и кровоподтеки.
Вину в совершении разбойного нападения мужчина признал.
Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сегежский городской суд.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.
Ранее сообщалось, что сегежанин уже был судим за совершение имущественных преступлений.
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