Жителя Карелии, из-за денег избившего обувной щеткой 82-летнюю бабушку, ждет суд

В Сегежском районе будут судит мужчину, который в пьяном угаре избил пожилую соседку, требуя от нее денег, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 30-летний житель Сегежи в декабре 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно прошел в квартиру своей 82-летней соседки и потребовал дать ему 500 рублей. Получив отказ, злоумышленник нанес потерпевшей многочисленные удары деревянной обувной щеткой, а также, угрожая убийством, продолжил требовать передачи денег, удерживая ее и приставляя к щеке гвоздь.

Несмотря на избиение и угрозу убийством, женщина отказалась выполнять требования злоумышленника о передаче денег.

Не найдя денег, обвиняемый покинул квартиру.

В результате избиения на голове и теле пенсионерки зафиксированы многочисленные ушибы и кровоподтеки.

Вину в совершении разбойного нападения мужчина признал.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Сегежский городской суд.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет.

Ранее сообщалось, что сегежанин уже был судим за совершение имущественных преступлений.