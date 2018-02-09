Жителя Карелии, находящего в федеральном розыске, обнаружили в поезде

Полиция нашла подозреваемого в хранении наркотиков в поезде "Мурманск-Санкт-Петербург".

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявили среди пассажиров поезда сообщением "Мурманск-Санкт-Петербург" мужчину, который с ноября прошлого года находился в федеральном розыске. 22-летний житель Карелии разыскивался ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств).

В настоящее время гражданин передан инициатору розыска, сообщила пресс-служба Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.