Жителя Карелии, находящего в федеральном розыске, обнаружили в поезде

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Полиция нашла подозреваемого в хранении наркотиков в поезде "Мурманск-Санкт-Петербург".
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте выявили среди пассажиров поезда сообщением "Мурманск-Санкт-Петербург" мужчину, который с ноября прошлого года находился в федеральном розыске. 22-летний житель Карелии разыскивался ОМВД России по Лодейнопольскому району Ленинградской области как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических средств).
В настоящее время гражданин передан инициатору розыска, сообщила пресс-служба Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте.
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