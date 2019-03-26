Жителя Карелии наказали обязательными работами за пьяное вождение

Мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, сообщили на сайте Беломорского районного суда.

Суд признал мужчину виновным в управлении автомобилем в состоянии алкоголььного опьянения.

С учетом всех обстоятельств ему назначили наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.