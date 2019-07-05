Жителя Карелии наказали за экстремизм в соцсети

Мужчина размещал "ВКонтакте" запрещенные аудиозаписи, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Житель Костомукши размещал в социальной сети "ВКонтакте" материалы экстремистского характера.



39-летний мужчина размещал аудиозаписи, включенные в федеральный список экстремистских материалов. Данные аудиозаписи содержали материалы, направленные на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.



Нарушителя оштрафовали.