Жителя Карелии наказали за заросшие ивой мелиоративные каналы

Владельца земельного участка в Пряжинском районе оштрафовали за нарушение требований земельного законодательства.

По сообщению Североморского межрегионального управления Россельхознадзора, в июне сотрудники ведомства проверили земельный участок сельскохозяйственного назначения в Пряжинском районе. Данный участок площадью 25200 кв.м принадлежал жителю Карелии и относился к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Он расположен в пределах осушительной сети, является осушенным.

В ходе проверки было установлено, что проходящие по земельному участку мелиоративные каналы заросли ивой, ольхой и березой. Собственник не принимал меры по очистке каналов, предназначенных для отвода воды, от древесно-кустарниковой растительности.

В управлении напомнили, что нарушение правил эксплуатации мелиоративной системы приводит к необратимым процессам деградации почвы, подтоплению, заболачиванию, снижению плодородия.

Владелец земельного участка был оштрафован. Ему выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства.

Ранее Россельхознадзор в Карелии признал опасным загрязнение почвы после разлива рыбных отходов в Толвуе.