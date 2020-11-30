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Жителя Карелии нашли мертвым в строительной бытовке

Новости. Происшествия
06:40, 01 Декабря 2020
фото: https://pixabay.com
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Строитель случайно наткнулся на труп мужчины недалеко от своего дома в Мурино Ленинградской области.

Строитель случайно наткнулся на труп мужчины недалеко от своего дома в Мурино 30 ноября. Он сразу же обратился в полицию, после чего оперативники инициировали проверку, сообщает Федеральное агентство новостей.

Житель Ленинградской области рассказал, что в рабочее время в строительной бытовке у дома №64 на улице Шоссе в Лаврики во Всеволожском районе он увидел бездыханное тело незнакомца, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия следователи установили личность погибшего. Им оказался 36-летней уроженец Московской области, проживающий в Республике Карелия.

Медики не зафиксировали на теле покойного следы насилия. Труп отправили в морг для установления точной причины смерти.

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