Жителя Карелии, обматерившего судью, ждут исправительные работы

В Сортавале местный житель оскорбил судью во вовремя заседания, теперь его могут отправить на исправительные работы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Сортавалы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя города, который оскорбил судью бранью.

Установлено, что в июне мировой судья в отношении местного жителя рассматривал административное дело в связи с совершением подсудимым правонарушения.

В ходе судебного процесса правонарушитель в присутствии находившегося в зале судебного заседания сотрудника полиции высказал в адрес судьи оскорбительные бранные слова, чем унизил его честь и достоинство перед другими участниками судебного заседания.

Обвиняемый ранее неоднократно судим за совершение краж, разбоя и грабежа, не работает.

Уголовное дело после вручения обвиняемому копии обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение вмененного преступления уголовным законом предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет.