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Жителя Карелии оштрафовали на тысячу рублей за размещение в Сети фото с нацистской символикой

Новости. Общество
08:30, 04 Июня 2020
фото: © ТАСС / Сергей Шлеюк
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Пряжинский районный суд назначил местному жителю штраф за пропаганду нацистской атрибутики.

Основанием для привлечения к административной ответственности мужчины послужил факт размещения им в открытом доступе на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографий с изображением нацистской символики в виде свастики, сообщается на сайте Пряжинского районного суда.

В судебном заседании мужчина признал вину, пояснив, что фотографии разместил в период с 2012 по 2014 год, скопировав с других ресурсов в целях ознакомления. 

Суд вынес решение  - назначить штраф в размере 1000 тысячи рублей за совершение административного правонарушения: пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети.

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