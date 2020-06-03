Жителя Карелии оштрафовали на тысячу рублей за размещение в Сети фото с нацистской символикой

Пряжинский районный суд назначил местному жителю штраф за пропаганду нацистской атрибутики.

Основанием для привлечения к административной ответственности мужчины послужил факт размещения им в открытом доступе на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" фотографий с изображением нацистской символики в виде свастики, сообщается на сайте Пряжинского районного суда.

В судебном заседании мужчина признал вину, пояснив, что фотографии разместил в период с 2012 по 2014 год, скопировав с других ресурсов в целях ознакомления.

Суд вынес решение - назначить штраф в размере 1000 тысячи рублей за совершение административного правонарушения: пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Ранее жителя поселка Карелии осудили за пост о Путине в соцсети.