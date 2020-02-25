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Жителя Карелии оштрафовали за нескошенную траву

Новости. Общество
12:13, 26 Февраля 2020
фото: © pixabay.com
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Мужчина пожаловался на постановление сотрудника МЧС, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

Главный государственный инспектор Прионежского района по пожарному надзору оштрафовал местного жителя на 3 тысячи рублей за нарушение требований пожарной безопасности – не проведен регулярный покос травы.

Мужчина с этим не согласился и обратился в суд.

Судья решил снизить размер штрафа до 2 тысяч рублей, а жалобу гражданина оставил без удовлетворения.

Ранее в Карелии бизнесмена наказали за нескошенную траву.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-02-26 12:31:19
Снега мало, хоть на траве инспектор пасется.
zanoza
2020-02-26 12:17:31
За что только не штрафуют бедное население нашей страны, никаких прав нет, только обязанности и поборы!
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