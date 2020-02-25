Жителя Карелии оштрафовали за нескошенную траву

Мужчина пожаловался на постановление сотрудника МЧС, сообщили на сайте Прионежского районного суда.

Главный государственный инспектор Прионежского района по пожарному надзору оштрафовал местного жителя на 3 тысячи рублей за нарушение требований пожарной безопасности – не проведен регулярный покос травы.

Мужчина с этим не согласился и обратился в суд.

Судья решил снизить размер штрафа до 2 тысяч рублей, а жалобу гражданина оставил без удовлетворения.

Ранее в Карелии бизнесмена наказали за нескошенную траву.