В Карелии бизнесмена наказали за нескошенную траву

Индивидуальный предприниматель не использовал арендованный участок по назначению, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Земельные участки были предоставлены на праве аренды с 1 февраля 2015 года индивидуальному предпринимателю для осуществления сельскохозяйственной деятельности в районе д. Большое Вороново Кондопожского района.



При осмотре территории участков выявлены нарушения требований земельного законодательства, которые выразились в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью естественного происхождения. Фактически участки находятся в заброшенном состоянии, сельскохозяйственное производство не ведется.



Нарушителю выдали предостережение. В случае выполнения этого предостережения арендатор сможет избежать административного наказания, а участки будут вовлечены в сельскохозяйственный оборот.