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Жителя Карелии оштрафовали за незаконный карьер

Новости. Общество
18:40, 27 Марта 2020
фото: © Рixabay
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В Питкярантском районе нарушитель нанес вред почвам, незаконно добывая песчано-гравийную смесь, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Сотрудниками Россельхознадзора было установлено, что на земельном участке сельхозназначения (вид сельскохозяйственного угодья – сенокос) в Питкярантском районе был снят плодородный слой почвы. Участок ранее использовало сельхозпредприятие ООО "Мийнала", а сейчас он находится в фонде перераспределения земель.

Нарушение допустил местный житель, который проводил работы по заготовке песчано-гравийной смеси.  В ходе работ на земельном участке была произведена выемка грунта на глубину до 2-3 метров. Площадь нарушенного земельного участка составила 6 кв.м. Разрешительных документов на разработку карьера на данном земельном участке житель Карелии не получал, добыча песчано-гравийной смеси велась незаконно.

Исследование проб почвы показало, что разработка карьера нанесла ущерб окружающей среде. Проверка показала существенное снижение плодородия почвы на нарушенном участке. Снятие и перемещение плодородного слоя почвы привело к причинению вреда почве как объекту окружающей среды, выводу земельного участка из сельскохозяйственного оборота.

Нарушитель был оштрафован 3000 рублей. Кроме того, он заплатил компенсацию за нанесений вред в размере 4800 рублей.

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