Жителя Карелии оштрафовали за пропаганду нацистской атрибутики

Мужчина предстал перед судом за размещение нацистской символики в Сети, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Мужчина размещал в открытом доступе на своей странице в социальной сети "В контакте" фотоматериалы, пропагандирующие нацистскую атрибутику и символику.

Сортавальский суд назначил ему наказания в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.