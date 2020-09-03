Жителя Карелии оштрафовали за пропаганду нацизма

Житель Костомукши выложил в Сеть видеоматериалы, пропагандирующие и публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Установлено, что видеоматериалы, которые разместил в Интернете 32-летний костомукшанин, были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.



Нарушителя оштрафовали.



Мужчина удалил материалы из социальной сети "ВКонтакте".