Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число заболевших COVID-19 в Карелии возросло на 35
Сегодня 08:42
Дайвер обнаружил мусорный контейнер на дне карьера в Петрозаводске (ВИДЕО) 7
Сегодня 08:20
Улицу Ленина в одном из городов Карелии преобразят за 50 млн рублей
03.09.2020 16:47
Скандальная чиновница из Карелии решила стать "жемчужиной" России (ФОТО, ВИДЕО) 21
03.09.2020 15:08
Пожар на Перевалке: дом полностью охвачен огнем, произошло обрушение крыши (ФОТО и ВИДЕО)
03.09.2020 20:45

Жителя Карелии оштрафовали за пропаганду нацизма

Новости. Общество
11:20, 04 Сентября 2020
фото: © AP Photo/Damian Dovarganes
Загрузка...

Житель Костомукши выложил в Сеть видеоматериалы, пропагандирующие и публично демонстрирующие нацистскую атрибутику и символику, сообщили в пограничном управлении ФСБ по Карелии.

Установлено, что  видеоматериалы, которые разместил в Интернете 32-летний костомукшанин, были направлены на возбуждение ненависти, вражды, унижение достоинства человека по признакам национальности, происхождения и принадлежности к какой-либо социальной группе.

Нарушителя оштрафовали.

Мужчина удалил материалы из социальной сети "ВКонтакте".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-09-04 13:57:49
Идиотизм! Если проанализировать строки Пушкина, Лермонтова, Толстого, Белинского и других классиков в свете нынешнего российского законодательства, то сидеть бы им не пересидеть в наше время. Да что классики — в программах системных политических партий и даже в Конституции есть крайне опасные моменты. Всю страну можно посадить за экстремизм, терроризм и пропаганду нацизма.
Ткачев
2020-09-04 11:23:59
А чё там с Д.Киселёвым, с его призывом ставить памятники Краснову, а с самим Сказочным, который цитирует своего любимца Ильина?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет

Аналитика

Сегодня 11:40
Обществоведение
Хирург-онколог Ксения Петрова: "Я здесь к месту"
Заведующая Центра амбулаторной онкологической помощи Костомукши Ксения Петрова о переезде из Москвы и развитии помощи пациентам с онкологией.
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 25
02.09.2020 07:45
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:20
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 2
Сегодня 10:43
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»