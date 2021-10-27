Жителя Карелии остановили на границе с финскими яблоками и авокадо

Костомукшанин пытался провезти в Карелию из сопредельного государства слишком много яблок, авокадо и овсяных хлопьев, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Житель Костомукши 20 сентября направлялся из Финляндии в Россию через пункт пропуска «Люття». С собой он перевозил перевозил 6,95 килограмма яблок и авокадо, а также 4,2 килограмма овсяных хлопьев.

При этом разрешено ввозить не более 5 килограмм продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения сертификатом. Такого документа костомукшанин не имел.

Лишнюю продукцию мужчина вернул на территорию Финляндии.

В отношении нарушителя был составлен протокол.