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Жителя Карелии остановили на границе с финскими яблоками и авокадо

Новости. Общество
11:24, 27 Октября 2021
фото: © Ольга Новикова / Lj.ru

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Костомукшанин пытался провезти в Карелию из сопредельного государства слишком много яблок, авокадо и овсяных хлопьев, сообщили в Россельхознадзоре Карелии.

Житель Костомукши 20 сентября направлялся из Финляндии в Россию через пункт пропуска «Люття». С собой он перевозил перевозил 6,95 килограмма яблок и авокадо, а также 4,2 килограмма овсяных хлопьев.

При этом разрешено ввозить не более 5 килограмм продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения сертификатом. Такого документа костомукшанин не имел.

Лишнюю продукцию мужчина вернул на территорию Финляндии.

В отношении нарушителя был составлен протокол.

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Комментарии

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якир
2021-10-27 11:38:44
Знают они всё. Просто прикидываются, что не знают. :)
антинытик
2021-10-27 11:34:31
А сыр ?
Гость
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