Жителя Карелии осудили за избиение приятеля

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Мужчине назначили 2 года условно, сообщили на сайте Сортавальского городского суда.
В среду, 25 сентября, Сортавальским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который в ноябре 2018 года во время ссоры избил знакомого.
Суд при назначении наказания учел данные о его личности, который имеет на иждивении малолетних детей и в целом характеризуется удовлетворительно.
Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Приговор не вступил в законную силу.
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