Жителя Карелии осудили за избиение приятеля

Мужчине назначили 2 года условно, сообщили на сайте Сортавальского городского суда.

В среду, 25 сентября, Сортавальским городским судом было рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который в ноябре 2018 года во время ссоры избил знакомого.

Суд при назначении наказания учел данные о его личности, который имеет на иждивении малолетних детей и в целом характеризуется удовлетворительно.

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Приговор не вступил в законную силу.