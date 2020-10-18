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Жителя Карелии осудили за унижение достоинства сотрудников ГИБДД

Новости. Криминал
11:27, 19 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский/Архив
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В Калевальском районе осужден водитель, который обматерил сотрудника ГИБДД, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе в Калевальском районе сотрудники патрульно-постовой службы остановили автомобиль, за рулем которого находился местный житель в состоянии алкогольного опьянения.

Когда сотрудники ГИБДД достать пьяного водителя из-за руля, правонарушитель, желая унизить честь и достоинство работника органов правопорядка, в присутствии посторонних лиц обматерил людей в погонах и при исполнении.

Подсудимый в судебном заседании вину в совершении преступления признал в полном объеме.

Приговором мирового судьи судебного участка Калевальского района мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов.

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