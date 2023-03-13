Жителя Карелии отправили на лечение к психиатру за убийство женщины тупым предметом

Суд постановил отправить жителя Олонецкого района Карелии на принудительное лечение за убийство селянки.
Суд в Олонецком районе рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении 46-летнего жителя села Нурмойла, сообщили в Следкоме Карелии.
Следствие и суд установили, что в июле в квартире сельского дома нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.
Как сообщили в СКР РФ по Карелии, преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Подозреваемым оказался местный житель, который в пьяном виде поссорился с женщиной и забил ее до смерти тупым предметом.
Во время предварительного расследования проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что злоумышленник не в состоянии оценивать свои действия из-за психического расстройства.
Суд назначил мужчине принудительное лечение в психиатрической больнице.
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