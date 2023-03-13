Жителя Карелии отправили на лечение к психиатру за убийство женщины тупым предметом

Суд постановил отправить жителя Олонецкого района Карелии на принудительное лечение за убийство селянки.

Суд в Олонецком районе рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении 46-летнего жителя села Нурмойла, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствие и суд установили, что в июле в квартире сельского дома нашли тело женщины с признаками насильственной смерти.



Как сообщили в СКР РФ по Карелии, преступление удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Подозреваемым оказался местный житель, который в пьяном виде поссорился с женщиной и забил ее до смерти тупым предметом.

Во время предварительного расследования проведена психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что злоумышленник не в состоянии оценивать свои действия из-за психического расстройства.

Суд назначил мужчине принудительное лечение в психиатрической больнице.