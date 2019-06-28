Жителя Карелии отправили в колонию за кражи

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Мужчина попался на краже имущества из автомобиля, сообщили на сайте Муезерского районного суда.
Суд вынес приговор 20-летнему жителю Муезерского района за соврешение кражи.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения залез через незапертую дверь багажника в автомобиль и украл имущество.
Ранее, за аналогичные преступления он уже был осужден приговором Муезерского районного суда в апреле к наказанию в виде обязательных работ и приговором Костомукшского городского суда в июне к лишению свободы.
Суд назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
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