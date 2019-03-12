Жителя Карелии подозревают в убийстве женщины

В Сегеже 8 марта пьяный мужчина нанес сожительнице смертельные удары ножом, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 8 марта подозреваемый, находясь дома в Сегеже, в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры напал на свою сожительницу и нанес ей ножевое ранение. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Подозреваемый заключен под стражу.

По делу проводятся следственные действия. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.