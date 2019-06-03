Жителя Карелии придавило бетонным кольцом

Мужчина проводил земляные работы в Медвежьегорске и на него обрушилось бетонное кольцо.

В среду, 29 мая, пожарные дежурного караула помогали извлекать из под обрушившегося бетонного кольца 24-летнего жителя Медвежьегорска, сообщили в группе "ОПС Медгора".

ЧП произошло при проведении земляных работ на территории частного дома. При копке котлована на молодого человека, выполнявшего его рытье, сверху опрокинулось и прижало к земле приготовленное бетонное кольцо.

Пострадавший был госпитализирован.