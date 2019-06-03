Жителя Карелии придавило бетонным кольцом

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Мужчина проводил земляные работы в Медвежьегорске и на него обрушилось бетонное кольцо.
В среду, 29 мая, пожарные дежурного караула помогали извлекать из под обрушившегося бетонного кольца 24-летнего жителя Медвежьегорска, сообщили в группе "ОПС Медгора".
ЧП произошло при проведении земляных работ на территории частного дома. При копке котлована на молодого человека, выполнявшего его рытье, сверху опрокинулось и прижало к земле приготовленное бетонное кольцо.
Пострадавший был госпитализирован.
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