Жителя Карелии приговорили к 3 годам колонии за кражу

Новости по теме
Загрузка...
В Петрозаводске мужчины своровали кабель и другие ценности в депо. Один сел в колонию на 3 года, а другого отпустили, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Мужчины, незаконно проникнув на территорию сервисного локомотивного депо и вагонного участка "Петрозаводск", они неоднократно похищали кабель и иные материальные ценности на сумму более 30 тысяч рублей.
Одному мужчине суд дал 3 года колонии строгого режима.
В отношении второго участника преступления суд прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
03.02.2019, 11:51
06.02.2019, 11:12
01.02.2019, 19:10
01.02.2019, 09:26
06.02.2019, 14:45
Аналитика
06.02.2019 12:42
Политкухня
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
Чтиво
06.02.2019 14:45
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
Новое
Сегодня 10:43
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии