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Новости. Криминал
10:22, 08 Февраля 2019
фото: ТАСС / Донат Сорокин

Жителя Карелии приговорили к 3 годам колонии за кражу

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В Петрозаводске мужчины своровали кабель и другие ценности в депо. Один сел в колонию на 3 года, а другого отпустили, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчины, незаконно проникнув на территорию сервисного локомотивного депо и вагонного участка "Петрозаводск", они неоднократно похищали кабель и иные материальные ценности на сумму более 30 тысяч рублей.

Одному мужчине суд дал 3 года колонии строгого режима.

В отношении второго участника преступления суд прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.

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Комментарии

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Елена Николаевна
2019-02-08 11:46:43
Смешно, миллиардами воруют "васильевы" и ....ничего....а тут кабель ,30 тысяч, и строгий режим...
кир
2019-02-08 12:05:37
Елена Николаевна, воровство как основной инстинкт сидит изначально в простом, белом и пушистом народе. Нечего сравнивать размеры воровства и слёзы лить. Что делать надо? Вот в чем вопрос. Вы не знаете. А наши люди уважают только боль и смерть. Другие методы не работают. Надо из этого исходить и законы сделать именно для них. А не о правах гейроповских заботиться.
Евгений
2019-02-08 10:23:37
Покайся и вором тебя не назовут.
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