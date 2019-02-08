Жителя Карелии приговорили к 3 годам колонии за кражу

В Петрозаводске мужчины своровали кабель и другие ценности в депо. Один сел в колонию на 3 года, а другого отпустили, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Мужчины, незаконно проникнув на территорию сервисного локомотивного депо и вагонного участка "Петрозаводск", они неоднократно похищали кабель и иные материальные ценности на сумму более 30 тысяч рублей.

Одному мужчине суд дал 3 года колонии строгого режима.

В отношении второго участника преступления суд прекратил уголовное дело в связи с деятельным раскаянием.