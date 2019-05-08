10:57, 08 Мая 2019
Жителя Карелии с сильными ожогами лица и тела госпитализировали в Санкт-Петербург
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Мужчину на вертолете доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.
Из Пудожа в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе доставили 45-летнего мужчину с ожогами лица, туловища, конечностей 2-3 степени – обожжено 40% поверхности тела.
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