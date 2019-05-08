Жителя Карелии с сильными ожогами лица и тела госпитализировали в Санкт-Петербург

Мужчину на вертолете доставили в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

Из Пудожа в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе доставили 45-летнего мужчину с ожогами лица, туловища, конечностей 2-3 степени – обожжено 40% поверхности тела.