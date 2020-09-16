Жителя Карелии судебным запретом оградили от общения с бывшими зеками

Суоярвский районный суд продлил административный надзор и установил дополнительные ограничения в отношении двух осужденных, сообщили в прокуратуре Карелии.

Так, неработающему, злоупотребляющему спиртными напитками 42-летнему жителю Суоярви продлили административный надзор на 6 месяцев, а также установили дополнительные ограничения – два раза в месяц являться на регистрацию в органы внутренних дел.

Другому 50-летнему местному жителю судом установлено дополнительное ограничение в виде запрета на выезд за пределы Суоярвского района с целью пресечь контакты гражданина с ранее судимыми знакомыми, проживающими в Петрозаводске и ведущими асоциальный образ жизни.

Решения суда вступили в законную силу.