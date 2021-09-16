Жителя Карелии вывезли в лес и избили: прокуратура дала подробности разбойного нападения

В Муезерском районе пьяные работники строительной организации напали на руководителя своей же фирмы, заподозрив его в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее на сайте суда появилась информация о разбойном нападении на одного из жителя Муезерского района. К нему в квартиру вломились трое пьяных односельчан, которые избили его, прихватив часть имущества. Затем мужчину вывезли в лес, где, угрожая жизни, потребовали три с половиной миллиона рублей. Когда односельчане выяснили, что таких денег у потерпевшего нет, они заставили его перевести на карту одного из нападавших более 100 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, обвиняемые и потерпевший были коллегами, причем последний являлся руководителем строительной организации, обслуживавшей дороги в Муезерском районе.

Напившись, обвиняемые решили, что именно по вине пострадавшего им не выплачивается заработная плата, после чего вломились в жилище начальника. Там они взяли его личное имущество и имущество строительной организации на сумму 128 тысяч рублей. Кроме того, один из нападавших незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда украл документы организации.

Суд приговорил жителей Муезерского района к срокам от 8 лет 2 месяцев до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.