Реклама
Благодаря молодежи Петрозаводск расцветает (ВИДЕО)
16.09.2021 23:27
Туризм - визитная карточка Сортавальского района (ВИДЕО)
16.09.2021 19:07
Пудожский район хранит в себе древние тайны (ВИДЕО)
16.09.2021 18:24

Жителя Карелии вывезли в лес и избили: прокуратура дала подробности разбойного нападения

Новости. Криминал
07:15, 17 Сентября 2021
фото: © "Столица на Онего"

Новости партнеров

В Муезерском районе пьяные работники строительной организации напали на руководителя своей же фирмы, заподозрив его в невыплате зарплаты, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ранее на сайте суда появилась информация о разбойном нападении на одного из жителя Муезерского района. К нему в квартиру вломились трое пьяных односельчан, которые избили его, прихватив часть имущества. Затем мужчину вывезли в лес, где, угрожая жизни, потребовали три с половиной миллиона рублей. Когда односельчане выяснили, что таких денег у потерпевшего нет, они заставили его перевести на карту одного из нападавших более 100 тысяч рублей.

Как уточнили в прокуратуре, обвиняемые и потерпевший были коллегами, причем последний являлся руководителем строительной организации, обслуживавшей дороги в Муезерском районе.

Напившись, обвиняемые решили, что именно по вине пострадавшего им не выплачивается заработная плата, после чего вломились в жилище начальника. Там они взяли его личное имущество и имущество строительной организации на сумму 128 тысяч рублей. Кроме того, один из нападавших незаконно проник в квартиру потерпевшего, откуда украл документы организации.
Суд приговорил жителей Муезерского района к срокам от 8 лет 2 месяцев до 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.09.2021, 17:17
Следком рассказал подробности трагедии в Петрозаводске, где женщина выпала из окна
12.09.2021, 15:07
Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске
12.09.2021, 09:47
Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
11.09.2021, 17:34
Заблудившегося в лесу пенсионера нашли живым на четвертые сутки поисков
11.09.2021, 21:40
Стало известно о смерти актера сериалов «Интерны» и «Глухарь»
14.09.2021, 06:40
В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Аналитика

16.09.2021 16:58
Обществоведение
Командная работа: от отопления до ремонта дорог и школ 3
Глава Карелии Артур Парфенчиков и мэр Петрозаводска Владимир Любарский провели совместную прямую линию.
Предприниматель отстояла в суде выплаты на ребенка
16.09.2021 13:36
Не коронавирус ли? Узнай за 15 минут!
16.09.2021 09:00
Депутаты Петросовета провели последнюю плановую сессию 8
15.09.2021 15:37
Какие налоги не должны платить пенсионеры
15.09.2021 09:40
Вся аналитика

Чтиво

15.09.2021 14:00
Без политики
Финансовый консультант как невидимая сторона защиты бизнеса
Во время роста пандемии бизнес переживал не самые лучшие времена: запрет ведения деятельности, невозможность личных встреч — все это ударило по предпринимателям.
Карельская старина и виртуальная реальность
14.09.2021 15:32
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
11.09.2021 16:36
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»