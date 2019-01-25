Жителя Карелии за кражи посадили на 7 лет в колонию

Суд назначил жителю Олонецкого района 7 лет колонии за 11 краж, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый с мая по октябрь путем свободного доступа, а также путем незаконного проникновения в чужие строения и жилища совершил 11 краж. Причиненный преступлениями ущерб потерпевшим составляет более 80 тысяч рублей.

С учетом прежней судимости суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.