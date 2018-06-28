Жителя Кондопоги лишили водительских прав за систематическое пьянство

Водитель из Кондопоги, состоящий на учете у нарколога, лишен права управления транспортными средствами, сообщает прокуратура Карелии.

Житель Кондопоги с 2012 года состоит на учете у нарколога с диагнозом, который является противопоказанием к управлению транспортными средствами. При этом мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения. В 2017 году он был осужден за грабеж, который совершил в состоянии алкогольного опьянения.

Кондопожанин имеет водительское удостоверение на право управление транспортными средствами категории "В", "В1", "М".

Прокуратура района направила в Кондопожский городской суд исковое заявление о прекращении права на управление транспортными средствами и признании недействительным его водительского удостоверения. По результатам судебного рассмотрения исковые требования удовлетворены в полном объеме.