Жителя Петрозаводска обязали вернуть в Финляндию более 40 кг продуктов

Петрозаводчанин пытался провезти 45 штук куриных яиц и почти 40 кг молочных, мясных и рыбных продуктов из Финляндии без разрешительных документов, сообщает карельское управление Россельхознадзора.

20 апреля житель Петрозаводска, возвращаясь из Финляндии через МАПП "Вяртсиля", вез в ручной клади 45 штук куриных яиц, 5,58 кг бекона, сосисок и тефтелей, 20,82 кг сыра и сливочного масла и 13,1 кг малосоленого лосося.

Разрешенная пятикилограммовая норма ввоза готовой продукции животного происхождения на одного человека была превышена на 34,5 кг, ветеринарные сопроводительные документы и разрешение Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на ввоз отсутствовали.

На сырую продукцию животноводства (яйцо куриное) наш соотечественник также не предоставил ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора на ввоз.

В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении. Продукцию пришлось вернуть обратно в Финляндию.