Жителя Петрозаводска обвиняют в оскорблении подполковника ФСБ в Интернете

Активист из группы поддержки Юрия Дмитриева Алексей Чесноков оказался фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти.

Гражданский активист узнал об этом утром 10 июня прошлого года, когда ему позвонила жена и сообщила, что в квартиру, где она проживает, пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

«Я приехал домой и увидел, что по квартире моего отца разгуливают неизвестные люди, – рассказал Алексей Чесноков «Столице на Онего». – Я собрал всех в гостиной, поскольку во время обыска все его участники должны находиться в одном помещении, и только тогда выяснил, что ко мне приехали сотрудники Следственного комитета и ФСБ вместе со студентами правовой академии, которые были привлечены в качестве понятых».

По словам Чеснокова, обыск в квартире продолжался до самого вечера. Сотрудники правоохранительных органов изъяли два планшета и ноутбук, и только когда обыск закончился, гражданский активист узнал от следователя Следственного комитета Максима Завадского, что уголовное дело возбуждено по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), а пострадавшим по делу оказался подполковник ФСБ.

Из разговоров со следователем у Алексея Чеснокова понемногу стала складываться картина происходящего. Формальным поводом для возбуждения уголовного дела послужил комментарий в социальной сети Facebook, размещенный на странице жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой (Павлючени), которая в конце декабря 2019 года была признана 2-м Западным окружным военным судом виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Как следует из дела Чеснокова, инкриминируемый ему комментарий был якобы размещен на странице Екатерины Мурановой (Павлючени) 9 октября 2019 года, когда жительница Медвежьегорска еще находилась под следствием. В комментарии следователь, занимавшийся делом Екатерины Мурановой (Павлючени), был назван неприличным словом из уголовного жаргона, а этим следователем оказался подполковник ФСБ.

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