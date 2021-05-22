Реклама на сайте
Прислать новость
Жители Карелии продолжают умирать от коронавируса - в больницах скончались три пациента из глубинки 6
Сегодня 09:34
Росстат зафиксировал рекордное за 10 лет повышение цен на красную икру 3
22.05.2021 19:40
Лолита призналась, какую пенсию получает 4
22.05.2021 21:40
Кабаны пришли к зданию мэрии Петрозаводска (ФОТО) 6
Сегодня 11:03

Жителя Петрозаводска обвиняют в оскорблении подполковника ФСБ в Интернете

Новости. Общество
17:19, 23 Мая 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Активист из группы поддержки Юрия Дмитриева Алексей Чесноков оказался фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти.

Гражданский активист узнал об этом утром 10 июня прошлого года, когда ему позвонила жена и сообщила, что в квартиру, где она проживает, пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов.

Преобразите свой город в несколько кликов
21.05.2021 18:05

«Я приехал домой и увидел, что по квартире моего отца разгуливают неизвестные люди, – рассказал Алексей Чесноков «Столице на Онего». – Я собрал всех в гостиной, поскольку во время обыска все его участники должны находиться в одном помещении, и только тогда выяснил, что ко мне приехали сотрудники Следственного комитета и ФСБ вместе со студентами правовой академии, которые были привлечены в качестве понятых».

По словам Чеснокова, обыск в квартире продолжался до самого вечера. Сотрудники правоохранительных органов изъяли два планшета и ноутбук, и только когда обыск закончился, гражданский активист узнал от следователя Следственного комитета Максима Завадского, что уголовное дело возбуждено по статье 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти), а пострадавшим по делу оказался подполковник ФСБ.

Из разговоров со следователем у Алексея Чеснокова понемногу стала складываться картина происходящего. Формальным поводом для возбуждения уголовного дела послужил комментарий в социальной сети Facebook, размещенный на странице жительницы Медвежьегорска Екатерины Мурановой (Павлючени), которая в конце декабря 2019 года была признана 2-м Западным окружным военным судом виновной в публичном оправдании терроризма и приговорена к штрафу в размере 350 тысяч рублей. Как следует из дела Чеснокова, инкриминируемый ему комментарий был якобы размещен на странице Екатерины Мурановой (Павлючени) 9 октября 2019 года, когда жительница Медвежьегорска еще находилась под следствием. В комментарии следователь, занимавшийся делом Екатерины Мурановой (Павлючени), был назван неприличным словом из уголовного жаргона, а этим следователем оказался подполковник ФСБ.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лом
2021-05-23 17:34:19
Бедные наши люди: ни слова теперь ни сказать, ни мнения?!?! Ржачка просто, ну честно, до чего докатилось всё , самим не противно ещё? Смешно слушать разные послания , особенно о свободе слова, уже во всём мире "мы" агрессоры, что дальше!? Опять : кругом враги?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
18.05.2021, 06:50
В Петрозаводске водитель пошел на таран и спровоцировал ДТП с тремя автомобилями (ВИДЕО)
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек

Аналитика

21.05.2021 15:40
Обществоведение
Рашид Нургалиев: «Беломорские петроглифы получили вторую жизнь» 6
Новый защитный павильон над группой знаменитых петроглифов «Бесовы следки» ожидает первых посетителей после двадцатилетнего перерыва в туристическом показе.
Как поправить закон, ради «нормотворческой практики» первого лица 2
21.05.2021 12:30
«Для меня самого эта фраза оскорбительна в том, что я бы так не написал» 21
18.05.2021 16:10
«Взвейтесь кострами, синие ночи!» 8
18.05.2021 13:20
Врачи предупреждают: «медленный убийца» на пороге
18.05.2021 12:40
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2021 12:30
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»