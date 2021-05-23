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Жителя поселка Карелии отдали под суд за хранение баночки с порохом

Новости. Криминал
13:09, 24 Мая 2021
фото: © Imag.one

В Лоухском районе осудили местного жителя за хранение 250 грамм пороха, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили жителя приграничного района, хранившего взрывчатое вещество.

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Так, 45-летний житель поселка Сосновый Лоухского района незаконно приобрел и хранил по месту проживания порох весом около 250 грамм. Материалы в отношении указанного лица были переданы пограничниками в отдел МВД по Лоухскому району Карелии.

Вступило в силу постановление Лоухского районного суда в отношении данного жителя приграничья, который признан виновным в совершении преступления и привлечен к уголовной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Судом было учтено признание вины обвиняемым, активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, а также то обстоятельство, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести.

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Комментарии

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кир
2021-05-24 15:09:04
Зря прячут боеприпасы. Оккупанты более не придут, - сказал кот.
Ио
2021-05-24 14:27:38
Палку рубанули, в отчете будет чего написать...
Изя
2021-05-24 14:09:46
По "крупняку" ФСБ , как и обычно , работают ))) :)
театральный критик
2021-05-24 13:56:15
А раньше бы за три колоска расстреляли ! - визжали адепты исследователя сталинских репрессий типа ссаныча, леопольдишки и трунова.
родитель
2021-05-24 14:17:06
театральный критик, а не закружится ли голова -- всё время ходить по кругу?
родитель
2021-05-24 13:49:03
Какие молодцы правоохранители! Какого преступника разоблачили! Надо бы ещё узнать, а не рыл ли он из своего сарая тоннель в сторону Государственной границы с Финляндией.
Гость
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