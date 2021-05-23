Жителя поселка Карелии отдали под суд за хранение баночки с порохом

В Лоухском районе осудили местного жителя за хранение 250 грамм пороха, сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Республике Карелия.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили жителя приграничного района, хранившего взрывчатое вещество.

Так, 45-летний житель поселка Сосновый Лоухского района незаконно приобрел и хранил по месту проживания порох весом около 250 грамм. Материалы в отношении указанного лица были переданы пограничниками в отдел МВД по Лоухскому району Карелии.

Вступило в силу постановление Лоухского районного суда в отношении данного жителя приграничья, который признан виновным в совершении преступления и привлечен к уголовной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Судом было учтено признание вины обвиняемым, активное содействие в раскрытии и расследовании преступления, а также то обстоятельство, что подсудимый впервые совершил преступление средней тяжести.