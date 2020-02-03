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Жителям аварийных домов в Суоярви предлагают переехать в другие районы Карелии

Новости. Общество
13:36, 04 Февраля 2020
фото: "Суоярвский вестник"
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Минстрой Карелии предложил жителям Суоярвского района несколько вариантов расселения из аварийного жилья.

Вопросы ЖКХ и переселения из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, стали главной темой встречи и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктора Россыпнова с жителями Суоярви.

По данным Минстроя, в Суоярвском районе к расселению заявлена самая большая площадь - 40,5 тыс. кв. м, что составляет 25% от всего расселяемого аварийного жилфонда на территории республики в рамках программы 2019-2025 годов. Улучшить жилищные условия должны 2232 человека, проживающие и зарегистрированные в 135 аварийных домах.

"Сейчас крайне важно, в том числе и для досрочного завершения программы, чтобы собственники аварийного жилья в ближайшее время определились со способом расселения и обратились с заявлением в администрацию города", - пишет на своей странице в "ВКонтакте" глава Минстроя.

На встрече жителям района предложили несколько вариантов переселения. Так, они смогут переехать в новостройки в Кондопоге, где помимо уже проектируемого дома для расселения планируется построить еще один на 80 квартир. Также жители Суоярвского района из аварийки смогут перебраться в новый дом в поселке Марциальные Воды.

Возможно переселение и в другие районы республики, но уже во вторичное жилье - каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально.

Еще один вариант для переселенцев из аварийного жилья - получение компенсации за изымаемое жилье: ее величина определяется по результатам проведенной оценки жилья.

"Для этого нужно подать заявление в администрацию для проведения оценки и компенсация будет выплачена уже в этом году. Если вы не согласны с суммой возмещения, предусмотрена возможность заказа независимой оценки в специализированной организации либо отказа от выкупа квартиры по установленной оценщиками стоимости", - поясняет Виктор Россыпнов.

Для тех, кто желает остаться в Суоярви, будут построены два новых дома в начале улицы Ленина. Но это произойдет после строительства канализационных очистных сооружений, водозабора, водопроводных очистных сооружений из-за низкого качества воды. Сейчас на указанные объекты разрабатывается проектно-сметная документация, уточнил министр.

Напомним, программу расселения аварийных домов, действующую в Карелии до 2025 года, власти республики надеются выполнить до 2023 года.

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