Жителям Карелии объяснили, почему в саунах не должно быть бильярда

В Роспотребнадзоре республики напомнили о правилах посещения бань и саун.

В Роспотребнадзоре республики рассказали, как правильно посещать бани и сауны, популярность которых возрастает во время зимних праздников.

Как заметили в ведомстве, при плохо организованном санитарно-гигиеническом режиме посещение бани и сауны может быть опасно для здоровья.

Бани и сауны должны располагаться в отдельных зданиях, работники должны предоставлять прейскурант, находиться в чистой одежде.

«В помещениях бани или сауны необходимо поддерживать оптимальную температуру (в раздевальной — температура воздуха 25 — 28°C, в мыльной — не ниже 25°C) и достаточное освещение», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ещё одна важная деталь - в бане нельзя использовать мебель, обтянутую тканью – мягкие диваны, бильярдные столы. Их сложно дезинфицировать, а влажность и температура способствует размножению в них бактерий и грибков.

Другие правила можно узнать на сайте Роспотребнадзора Карелии.