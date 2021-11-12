Жителям Карелии объяснят порядок рассмотрения обращений в прокуратуре

В прокуратуре республики 23 ноября будет проведена «горячая линия» по вопросам рассмотрения обращений.

Как сообщили на сайте надзорного ведомства, в прокуратуре республики 23 ноября 2021 года с 10 до 13 часов будет работать «горячая линия» по вопросам порядка рассмотрения обращений в органах прокуратуры.

На вопросы граждан по телефону 8(8142)717-893 будет отвечать старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению Наталья Алексеевна Шпетная.

Напомним, в данный момент в прокуратуре Карелии проходит «горячая линия» по вопросам противодействия неформальной занятости.