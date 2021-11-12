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Жителям Карелии объяснят порядок рассмотрения обращений в прокуратуре

Новости. Общество
17:20, 22 Ноября 2021
фото: © vnru.ru

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В прокуратуре республики 23 ноября будет проведена «горячая линия» по вопросам рассмотрения обращений.

Как сообщили на сайте надзорного ведомства, в прокуратуре республики 23 ноября 2021 года с 10 до 13 часов будет работать «горячая линия» по вопросам порядка рассмотрения обращений в органах прокуратуры.

На вопросы граждан по телефону 8(8142)717-893 будет отвечать старший помощник прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению Наталья Алексеевна Шпетная.

Напомним, в данный момент в прокуратуре Карелии проходит «горячая линия» по вопросам противодействия неформальной занятости.

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Комментарии

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Иван
2021-11-22 18:34:40
Совет , рассматривать обращения и отвечать самим , а не скидывать на рассмотрение в другие ведомства .
Hовый
2021-11-22 17:31:19
Порядок обращения очень простой : отправить заказным письмом - сами найдут и сами предложат. Делов то. И не надо ничего придумывать лишнего.
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