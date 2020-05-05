Жителям Карелии ограничили служебные командировки в связи с ростом числа заболевших Covid-19

Глава Карелии 5 мая ввел новые ограничительные меры на территории республики.

"Ограничиваются служебные командировки из Карелии в другие субъекты РФ, равно как и привлечение работников из других субъектов в нашу республику", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".



Те, кто все же прибывает в Карелию по работе, должны пройти обследование на коронавирус до приезда. А допускать их к выполнению профессиональных обязанностей можно только при отсутствии респираторных симптомов и контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус, заключил губернатор.

Ранее жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах.