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Жителям Карелии ограничили служебные командировки в связи с ростом числа заболевших Covid-19

Новости. Общество
06:40, 06 Мая 2020
фото: vk.com/valentindorofeev_szgraion
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Глава Карелии 5 мая ввел новые ограничительные меры на территории республики.

"Ограничиваются служебные командировки из Карелии в другие субъекты РФ, равно как и привлечение работников из других субъектов в нашу республику", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Те, кто все же прибывает в Карелию по работе, должны пройти обследование на коронавирус до приезда. А допускать их к выполнению профессиональных обязанностей можно только при отсутствии респираторных симптомов и контактов с теми, у кого подтвержден коронавирус, заключил губернатор.

Ранее жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах.

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