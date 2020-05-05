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Жителей 10 городов в Карелии обязали носить маски в общественных местах

Новости. Общество
19:29, 05 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии 5 мая подписал распоряжение, в котором обязал местных жителей носить маски.

Согласно распоряжению, жители Петрозаводска, Сегежи, Кондопоги, Костомукши, Кеми, Беломорска, Сортавалы, Лахденпохьи, Питкяранты и Олонца должны надевать защитные маски при посещении общественных мест – торговых центров, магазинов, аптек, медицинских организаций, мест размещения иных организаций независимо от форм собственности, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления

"Это требование относится и к местным жителям, и к приезжим. В остальных районах маски необходимо надевать тем, кто прибыл в Карелию из других регионов", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

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Комментарии

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Саныч
2020-05-05 19:45:48
Круто. Два вопроса. 1. Где купить? 2. А если не надену?
Гость
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