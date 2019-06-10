Жителям Карелии по телефону расскажут о денежных выплатах и соцуслугах

Пройдет "горячая линия" по вопросам ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг, сообщили в отделении Пенсионного фонда Карелии.

Во вторник 11 июня в отделении Пенсионного фонда по Карелии состоится "горячая линия" по вопросам ежемесячных денежных выплат и набора социальных услуг федеральным льготникам.

На вопросы жителей Петрозаводска и республики ответит начальник отдела социальных выплат Отделения Ольга Александровна Поянен.

Звоните 11 июня с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске - (814-2) 79-55-00.