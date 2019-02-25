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Новости. Общество
13:49, 25 Февраля 2019
фото: mil.ru

Жителям Карелии покажут военный металлолом из Сирии

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Эшелон Минобороны России с сирийскими трофеями прибудет в республику в последнюю декаду апреля.

В День защитника Отечества российское министерство обороны отправило по стране железнодорожный эшелон с трофеями из Сирии. Как утверждают в Минобороны, эта акция под названием "Сирийский перелом" проводится по решению президента Путина, которому, по всей видимости, нужно продемонстрировать согражданам свидетельства победы над террористами в маленьком ближневосточном государстве. Такими свидетельствами, по словам замминистра Андрея Картаполова, стали советский танк Т-55 и еще около пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения и  самодельных взрывных устройств, захваченных российской армией у сирийских боевиков.

В последней декаде апреля эшелон Минобороны дойдет до Карелии. Судя по маршруту поезда, опубликованному на сайте министерства, первыми сирийские трофеи встретят жители Беломорска, куда железнодорожный состав прибудет из соседней Архангельской области.

Зачем руководству страны понадобился трофейный эшелон, читайте в статье "Трофеи вместо дорог и школ".

 

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Комментарии

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Ванёк
2019-02-25 15:02:05
Ну что же очевидно , что власть впала в полный маразм . Чиновников с головой совсем не осталось , даже в мин.обороны .
User
2019-02-25 14:59:51
Навеяло -
"Мимо тещиного дома
я без шуток не хожу.
То ей в забор просуну,
то ей покажу."(с)
Zim
2019-02-25 14:57:33
А с Донбасса поезда с трофейной украинской техникой будут отправлять? А с грузинской техникой где поезд? И кто следующий?
dimchik19725
2019-02-25 15:09:44
Zim, будем ждать теперь с Армении, Азербайджана, Грузии, Абхазии, Ичкерии, Таджикистана.. Всех увидим:)
goo
2019-02-25 14:45:07
Маразм какой-то. Жителям Беломорска хотят показать, куда их налоги тратят?
бюджет
2019-02-25 14:01:45
Во как мозг напрягают войнушкой! Да не будет войны: США и так хорошо себя ощущают, а РФ по своим деньгам, замкам, деткам стрелять не будут. А нам дали хороший совет: держаться тут.
David
2019-02-25 13:59:45
?????????????
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