Жителям Карелии посоветовали чаще ездить в Финляндию всей семьей, чтобы не попадаться на "санкционке"

На пресс-конференции в управлении Россельхознадзора Карелии рассказали о нарушителях, провозящих "санкционку", и способах уничтожения запрещенного товара.

Замруководителя карельского Россельхознадзора Александр Громыко на пресс-конференции сообщил, что в 2017 году на границе было зафиксировано 625 попыток ввоза продукции с нарушениями законодательства.

Общий размер штрафа составил порядка 350 тысяч рублей, а изъятая продукция была возвращена на территорию Финляндии.

"Объем продукции, ввозимой гражданами в ручной клади, не иссякает, - отметил Александр Громыко, - если в 2016 году было задержано 987 партий весом 2,1 тонны, то в 2017 количество ввозимых партий выросло до 1079, 3,1 тонны".

Незначительный штраф размером в 500 рублей, по словам замруководителя надзорного ведомства, не останавливает граждан от нарушений.

"Все СМИ говорят, - возмутился Александр Громыко, - проходят репортажи по телевидению о правилах ввоза – и все как об стену горох, никакого эффекта не оказывают".

По информации ведомства, люди предпринимают все новые и новые попытки ввоза продукции со значительным перегрузом или вовсе запрещенной к провозу.

"Есть люди, которые неоднократно привлекались за ввоз животноводческой продукции, есть те, кто был остановлен при ввозе животных без разрешающих документов, - объяснил Александр Громыко, - за повторное нарушение предусмотрен штраф, увеличенный вдвое, то есть тысяча рублей. Если третий раз нарушают, то снова получают штраф в тысячу рублей".

Как рассказал замруководителя карельского Россельхознадзора Громыко, если человек пытается провезти в ручной клади продукции сверх разрешенной нормы (5 кг), то излишки нарушитель должен вернуть обратно на территорию Финляндии самостоятельно, передав кому-либо из въезжающих или вернувшись назад, если позволяют документы.

Если обнаруживается партия товара в промышленных масштабах, как в том случае, когда два предпринимателя пытались ввезти молочной продукции (сыр, масло) с перевесом в полтонны, то такая партия уничтожается механическим путем.

И как бы народ ни возмущался, что хороший сыр давят тракторами, избежать этого нет никакой возможности, так как закон есть закон.

"Избежать уничтожения санкционной продукции нельзя, - заявил Громыко, - потому что есть указ президента. Нужно понимать, что уничтожается та продукция, в отношении которой невозможно установить происхождение, которая не прошла сертификацию".

По словам специалистов, предприниматели везли сыр и масло в промышленных объемах, собираясь продукты реализовывать в торговых точках, а документы на них не оформили, так как брали как бы для своих нужд. То есть покупателю они не смогли бы доказать, что сыр сертифицирован, хранился и перевозился с соблюдением температурного режима и сроков годности.

В итоге беседы с журналистами руководители карельского Россельхознадзора отметили, что "граждане должны понимать, что есть правила и их нужно соблюдать".

А чтобы не оказаться в рядах нарушителей, пытаясь провезти продукции сверх нормы, то, по совету руководителей ведомства, нужно просто "чаще ездить в Финляндию и брать с собой всю семью".