Жителям Карелии предлагают подарить госпиталям бинты, шприцы и мази

Союз женщин России проводит Рождественскую акцию «Добро госпиталям», призванную помочь получившим ранения в ходе СВО военным и мирным жителям.

Региональное отделение «Союз женщин России» запустило Рождественскую акцию «Добро госпиталям». Жителям республики предлагают помочь получившим ранения участникам специальной военной операции и мирным жителям. Акция проходит с 7 по 27 января через женсоветы в районах республики, сообщили в официальном паблике администрации Олонецкого района.

Так, на сегодняшний день постребованы: бинты любые, марля, пластырь «космопорт», лейкопластырь, повязки «бранолинд», бетадин, хлоргексидин, перекись водорода, мазь «Бепантен плюс», мазь Левомеколь, противогрибковые любые мази для кожи, гормональные мази, офломелид мазь, впитывающие пеленки 60х60, 60х90, памперсы для взрослых, шприцы, шовный материал на атравматической игле N 1,2,3,4,5, пробиотики (Оципол, Бак-Сет, Линекс, Бифиформ), Лидокаин 2% и Новокаин 0,5%, пинцеты, ножницы, иглодержатели, скальпели, фонари налобные, когнитивные бинты. Кроме того, требуются ножницы тактические, ножи и мультитулы для разрезания одежды и обуви. Можно передать в дар неиспользуемые костыли, трости, инвалидные коляски.

Не откажутся организаторы акции и от игр, книг, наборов для рисования для детей, книг для взрослых и писем со словами поддержки.