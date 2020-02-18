Жителям Карелии предлагают проголосовать за контейнерную площадку

Минприроды Карелии предлагает жителям республики решить, какую бы контейнерную площадку они хотели видеть у себя во дворе.

Контейнерные площадки в Карелии должны быть в едином стиле, отмечатеся в паблике "Республика Карелии".

Минприроды Карелии предлагает жителям республики решить, как именно они должны выглядеть. На фото представлены 10 вариантов, вы можете проголосовать за любые понравившиеся.

Также можно предложить свой вариант, его нужно направить поэлектронному адресу: karelpriroda@yandex.ru с пометкой "предложения по контейнерным площадкам".

Голосовать можно здесь.

















