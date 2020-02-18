890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Население "мутит воду", но администрация Петрозаводска "все порешала" 14
Сегодня 10:54
Житель Карелии набрал кредитов и умер 8
Сегодня 08:40
Мужчина разгромил автомобили в центре Петрозаводска
18.02.2020 18:40
Объявлена цена за проект сноса "Невского пассажа" в Петрозаводске 4
Сегодня 13:43
Водитель из Карелии погиб после столкновения с грузовиком
Сегодня 09:09

Жителям Карелии предлагают проголосовать за контейнерную площадку

Новости. Общество
15:11, 19 Февраля 2020
фото: © УФСИН Карелии
Загрузка...

Минприроды Карелии предлагает жителям республики решить, какую бы контейнерную площадку они хотели видеть у себя во дворе.

Контейнерные площадки в Карелии должны быть в едином стиле, отмечатеся в паблике "Республика Карелии".

Минприроды Карелии предлагает жителям республики решить, как именно они должны выглядеть. На фото представлены 10 вариантов, вы можете проголосовать за любые понравившиеся.

Также можно предложить свой вариант, его нужно направить поэлектронному адресу: karelpriroda@yandex.ru с пометкой "предложения по контейнерным площадкам".

Голосовать можно здесь.









Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-02-19 17:04:30
А что, нет специалистов, которые бы предложили проверенную временем и опытом эксплуатации конструкцию, удобную и для жителей, и для уборщиков мусора?! Это ж не космический корабль, да и 21 век на дворе! Во как у нас запущено-то все ...
новый
2020-02-19 16:08:15
Я бы вообще не хотел видеть у себя во дворе контейнерную площадку. А в соседнем дворе любую. Даже две. Куркули меня поддержат.
кир
2020-02-19 16:01:40
Мрази всё равно не донесут мусор до контейнера. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 35
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:31
Без политики
Историки разошлись в памятных датах 4
В Петрозаводске не могут утвердить изображения для барельефов мемориального комплекса города воинской славы.
"Костная клиника": в очередь за пиявками
13.02.2020 11:35
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
Новое
Сегодня 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»