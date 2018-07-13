Жителям Карелии предлагают заняться бизнесом по разведению бабочек

По теме
Загрузка...
Компания "Тропические бабочки", которая занимается созданием ферм по разведению и продажей бабочек, ищет партнеров для открытия бизнеса в Карелии.
Фирма продает франшизу с условием поставок куколок тропических бабочек из Филиппин, Костарики и Южной Америки вместе с оборудованием.
Подробнее для тех, кто заинтересовался предложением, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
10.07.2018, 20:20
12.07.2018, 16:43
12.07.2018, 16:45
06.07.2018, 14:44
10.07.2018, 19:40
Аналитика
12.07.2018 11:14
Капитал
Реформы российских властей приведут к росту недоверия предпринимателей к внутренней государственной политике.
09.07.2018 13:36
09.07.2018 12:46
06.07.2018 14:44
06.07.2018 13:47
Чтиво
Сегодня 13:29
Личное мнение
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала о том, почему ей никто не нравится.
Сегодня 10:58
03.07.2018 11:19
03.07.2018 09:25
Медиа
09.07.2018 11:06
Опрос
Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?
Комментарии