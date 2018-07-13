Жителям Карелии предлагают заняться бизнесом по разведению бабочек

Компания "Тропические бабочки", которая занимается созданием ферм по разведению и продажей бабочек, ищет партнеров для открытия бизнеса в Карелии.

Фирма продает франшизу с условием поставок куколок тропических бабочек из Филиппин, Костарики и Южной Америки вместе с оборудованием.

Подробнее для тех, кто заинтересовался предложением, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".