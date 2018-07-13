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Новости. Общество
12:34, 13 Июля 2018

Жителям Карелии предлагают заняться бизнесом по разведению бабочек

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Компания "Тропические бабочки", которая занимается созданием ферм по разведению и продажей бабочек, ищет партнеров для открытия бизнеса в Карелии.

Фирма продает франшизу с условием поставок куколок тропических бабочек из Филиппин, Костарики и Южной Америки вместе с оборудованием.

Подробнее для тех, кто заинтересовался предложением, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2018-07-13 13:00:40
Бабочек разводить не прибыльно. В столицах некоторые особо духовные давно уже разводят население. Вот это бизнес, так бизнес!
Беня
2018-07-13 14:23:19
User, они будут разводить тех, кто разводит бабочек :) почти тоже самое...
Горожанин
2018-07-13 13:32:48
User, и без всякой, заметьте, франшизы
Valentina Vonti
2018-07-13 12:49:17
В Карелии все есть ,только бизнеса бабочек не хватает"мудрецы".
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