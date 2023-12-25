Жителям Карелии предложили оценить, как изменилась шубка белки

В заповеднике Кивач с разницей в месяц сфотографировали зверька.

В паблике государственного природного заповедника «Кивач» появились фото белки обыкновенной. Зверек на них сидит в зимней шубке, которую сменил с наступлением сезона холодов.

«Белка обыкновенная в зимнем наряде. Заметили изменения? Пишите в комментариях», — предложили читателям в паблике.

Для сравнения там же выложили фото белочки в ноябре.