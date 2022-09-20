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Жителям Карелии рассказали, где проверить достоверность информации о мобилизации

Новости. Общество
15:51, 24 Сентября 2022
фото: © neprizyvnoi.ru

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В карельском паблике «Объясняем.РеспубликаКарелия» уже ответили на 60 частых вопросов про частичную мобилизацию.

В Карелии идет частичная мобилизация. В связи с этим появляется много фейков, поэтому нужно помнить, что реальная полная информация исходит только напрямую из официальных источников, все остальные случайно или намеренно могут исказить реальность.

Будут ли призываться женщины, куда жаловаться, если забирают, а я не подхожу, как могут вручить повестку – ответы на эти и другие вопроссы можно в официальной группе в ВКонтакте «Объясняем.РеспубликаКарелия». Например, в этой статье даны 60 четких ответов про частичную мобилизацию.

Глава Карелии также напомнил, что в республике запустили круглосуточную горячую линию по вопросам частичной мобилизации. Операторы готовы ответить на вопросы. Для этого необходимо набрать единый номер 122, добавочный – 1.

«Убедительно прошу, не доверяйте фейкам и слухам», ― обратился к жителям Карелии Артур Парфенчиков.

С недостоверной информацией сталкиваются жители всей страны. Проверить факты и убедиться, что это не фейк, а также найти ответы на свои вопросы можно на официальных ресурсах, телеграм-каналах и в группах в ВКонтакте.

Так, получить надежную информацию можно через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ Дмитрий Чернышенко отметил, что власти собирают там самые часто задаваемые вопросы и отвечают на них совместно с Министерством обороны.

«Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и непроверенной информации», ― подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Еще один способ проверить любые данные и найти  только достоверную информацию ‒ проект «Война с фейками». Компетентные ответы на самые важные вопросы ищите в телеграм-канале (https://t.me/warfakes).

Сейчас необходимо внимательно относиться к любой информации, которая появляется в интернет-пространстве и проверять ее в надежных источниках, отметили в ЦУРе.

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