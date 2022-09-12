Жителям Карелии рассказали, как спастись от волков

Минприроды республики опубликовало советы по защите от волков.

Недавно волков видели в поселках Поросозеро и Ляскеля в Суоярвском и Питкярантском районах. Сейчас волчицы обучают волчат охотиться. Легче всего подрастающему волчонку добыть собаку, которую хозяева отпускают на самовыгул. Об этом сообщили в Минприроды.

Жителям поселков необходимо держать собак в вольерах; огораживать придомовую частную территорию; не подкармливать диких животных, а также не устраивать свалки мусора и бытовых отходов.

«При обнаружении следов присутствия волков, медведей, кабанов вблизи населенных пунктов министерство просит незамедлительно сообщать по номеру телефона оперативного дежурного Минприроды Карелии +7 (921) 222-05-25», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, как депутат от Карелии Пивненко сфотографировалась с чучелами волков.