Жителям Карелии рассказали о нюансах парковки для инвалидов

Можно ли пользоваться бесплатной парковкой, если человек с инвалидностью не водитель, а пассажир автомобиля?
Этот важный момент разъяснила в соцсети глава Минсоцзащиты Карелии.
По словам министра, на специализированные парковочные места можно бесплатно ставить машину, которой пользуется человек с инвалидностью. Независимо от того, водитель он или пассажир.
Так, специальными парковками могут бесплатно пользоваться граждане с инвалидностью I и II группы, уточнила Ольга Соколова.
Кроме того, на специализированные парковочные места можно ставить машину, если на ней перевозят детей с инвалидностью и граждан с III группой инвалидности, которые не могут передвигаться самостоятельно.
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