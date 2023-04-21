Жителям Карелии рассказали о нюансах парковки для инвалидов

Можно ли пользоваться бесплатной парковкой, если человек с инвалидностью не водитель, а пассажир автомобиля?

Этот важный момент разъяснила в соцсети глава Минсоцзащиты Карелии.

По словам министра, на специализированные парковочные места можно бесплатно ставить машину, которой пользуется человек с инвалидностью. Независимо от того, водитель он или пассажир.



Так, специальными парковками могут бесплатно пользоваться граждане с инвалидностью I и II группы, уточнила Ольга Соколова.

Кроме того, на специализированные парковочные места можно ставить машину, если на ней перевозят детей с инвалидностью и граждан с III группой инвалидности, которые не могут передвигаться самостоятельно.