Жителям Карелии расскажут, как формируются пенсии

Во вторник в отделении Пенсионного фонда в Карелии состоится традиционная горячая линия.

Во вторник, 1 ноября, еженедельная горячая линия отделения

Пенсионного фонда по Карелии будет посвящена вопросам

формирования и способам получения пенсионных накоплений.



Жители Карелии могут задать вопросы, связанные с пенсионными

накоплениями, по телефону горячей линии с 11.00 до 13.00 по

номеру в Петрозаводске: 8 (814-2) 79-59-14.