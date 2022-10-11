Жителям Карелии расскажут, как формируются пенсии

Во вторник в отделении Пенсионного фонда в Карелии состоится традиционная горячая линия.
Во вторник, 1 ноября, еженедельная горячая линия отделения
Пенсионного фонда по Карелии будет посвящена вопросам
формирования и способам получения пенсионных накоплений.
Жители Карелии могут задать вопросы, связанные с пенсионными
накоплениями, по телефону горячей линии с 11.00 до 13.00 по
номеру в Петрозаводске: 8 (814-2) 79-59-14.
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